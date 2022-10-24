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СПБ Биржа переведёт часть иностранных ценных бумаг на торговые счета

24 Октября 2022

Conomy

Схема перевода бумаг

Conomy.ru

31 октября биржа разблокирует ценные бумаги на 312 млн $. Инвесторы смогут продать часть акций, которые оказались заблокированы после 31 мая.

Как это стало возможным?

Изначально блокировка произошла из-за того, что часть иностранных акций депозитарий СПб биржи хранил через НРД, примерно 14%. Остальные бумаги хранились напрямую в иностранных депозитариях.

Сейчас биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет свои нормальные акции на заблокированные. Все операции пройдут внутри СПБ Банка (депозитария). Обмен будет происходить 1 к 1, без дисконта. Интересно, кто этот инвестор и что для него сделала биржа, раз он согласился на это.

В итоге акции распределят среди участников торгов пропорционально количеству заблокированных ценных бумаг соответствующего наименования. Никаких заявлений подавать не надо.

312 млн $ — это много?

Всего будет разблокировано 680 наименований из 1199 ранее заблокированных, то есть чуть больше половины.

Если смотреть в денежном выражении, то по словам гендиректора биржи, инвесторы получат доступ к 10% от ранее заблокированных активов.

По факту нельзя сказать, что проблема решена. 90% активов так и останутся заблокированными. Но это хороший прецедент, если СПБ биржа найдет еще таких инвесторов, готовых на обмен активами, то постепенно ситуация начнет налаживаться.

Теги: биржа, макроэкономика, иностранные компании, spbe