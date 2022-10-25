«Норильский никель» опубликовал операционный отчет за 3 квартал 2022 года

Основной упор идет на восстановление и стабилизацию добычи после аварии на Норильской обогатительной фабрике.

Производство никеля выросло на 22% квартал к кварталу. Рост произошел на фоне возобновления работы финского дивизиона. А за 9 мес. 2022 года производство увеличилось на 23%. Все это на фоне заниженных результатов 2021 года из-за аварий.

Производство меди осталось на уровне 2 квартала, за 9 мес. производство выросло на 10% из-за тех же аварий.

Добыча палладия уже 4 квартала стабильна, растет менее чем на процент. Палладий удалось восстановить быстрее всех после аварий.

С платиной все не так стабильно, но производство за 3-й квартал выросло на 8% из-за накопленного незавершенного производства.

Компания в очередной раз подтвердила прогноз производства на 2022 год, но при этом не собирается пока давать оценки на 2023 год. Основные риски:

поставки запасных частей;

логистика продаж;

поставка горного оборудования.

По словам руководства, «Норникель» пока справляется с этими рисками. Но инвестиционная программа может затянуться в таких условиях. В финансовой плане проблем не просматривается, несмотря на отсутствие отчетности. Цены на основные металлы стабилизировались, на никель и палладий остаются на уровне выше средних за 5 лет. На результаты сейчас давит сильный рубль.

Ах да, корпоративные терки продолжаются. РУСАЛ подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля». В нем компания обвиняет Потанина в том, что он плохо управлял «Норникелем». Как следствие — акционеры понесли существенные убытки. Продолжение следует…