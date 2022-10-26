ГК «Мать и Дитя» рекомендовала дивиденды за 1 пол. 2022 года

Выплата происходит в долларах и конвертируется по курсу ЦБ на сегодняшний день (61,3 руб.). В итоге дивиденд составит 8,55 руб. на акцию с доходностью в 1,8%. Последний день покупки — 03.11.2022.

Это второй случай объявления дивидендов на расписки. Первый был у ОКЕЯ и дивиденды до российских инвесторов просто не дошли.

А вот дивиденды от Мать и Дитя могут дойти. Компания уже давно прорабатывала механизм возобновления выплат. Менеджмент неоднократно утверждал, что они заинтересованы в том, чтоб дивиденды дошли до ВСЕХ инвесторов. Впоследствии было учреждено несколько новых российских компаний.

Надо ждать комментария от менеджмента. Если у компании получится донести дивиденд до всех инвесторов, то это будет отличный прецедент.