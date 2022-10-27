ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ — операционные результаты за 3 квартал 2022 года

В третьем квартале «Эталон» продал 67 тыс. кв. метров недвижимости, что на 31% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 26% меньше, чем в первом квартале этого года. Несмотря на улучшение кредитных условий, от последствий СВО компания так и не оправилась. Да, продажи слегка выросли относительно второго квартала, но все еще остаются на исторических минимумах. Рост цен за квадратный метр сглаживает ситуацию, но этого недостаточно. Так, продажи в денежном выражении снизились на 28% год к году до 13,3 млн рублей.

Удивительно, но уменьшилась и доля сделок с ипотекой, с 39% до 37% год к году. Хотя, казалось бы, в такой ситуации она должна расти.

Из позитивного — начал расти объем ввода в эксплуатацию новых объектов, с июля по сентябрь построили 91 тыс. кв. метров недвижимости. Похоже руководство видит какие-то перспективы, потому из отчета их пока сложно наблюдать. В целом результаты за квартал вышли слабыми, ожидали восстановления продаж до уровней первого квартала.