ПАО «Энел Россия» планирует ввести в эксплуатацию Кольскую ВЭС в январе 2023 года

Заместитель генерального директора и директор по генерации ПАО «Энел Россия» Олег Косменюк заявил журнилистам, что Кольская ВЭС будет запущена уже в январе 2023 года, а в настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Также Косменюк заверил, что проблем с обслуживанием Кольской ВЭС в связи с санкциями не будет, т.к.68% деталей и оборудования локализованы в РФ и имеется опыт эксплуатации Азовской ВЭС.

На данный момент проект по строительству самой крупной ВЭС за полярным кругом общей установленной мощностью 201 МВт оценивается в 20 млрд руб. После ввода в эксплуатацию Кольская ВЭС сможет вырабатывать 750 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии в год. Общая установленная мощность электростанций ПАО «Энел Россия» составляет 5 740 МВт, а выработка за 2021 год — 22 562 млн кВт·ч.

Запуск Кольской ВЭС неоднократно переносился по самым разным обстоятельствам. Изначально ввод в эксплуатацию планировался в конце 2021 года при инвестициях €273 млн, который покрывались программой ДПМ ВИЭ. Однако запуск был перенесен сначала на май 2022 года, потом на октябрь 2022 года, а теперь «твердо и четко» запуск будет в январе 2023 года.

В результате переноса сроков ввода в эксплуатацию Кольской ВЭС компания должна будет заплатить штраф за непоставку мощности в обусловленные сроки по договору ДПМ в размере около 73 млн в мес. или около 876 млн руб. за год. Однако, если компания сможет доказать, что срыв сроков запуска действительно произошел не по их вине, то размер штрафа может быть уменьшен, как это было с Азовской ВЭС, запуск которой тоже неоднократно переносился.