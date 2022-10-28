События предстоящей недели (31 октября — 6 ноября 2022 года)

Собрание акционеров проведут UMC, «Группа Позитив» и ТГК-1.

Понедельник, 31 октября

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 24 ноября, закроет ПАО «Квадра». На повестке дня делистинг акций общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, назначенном на 25 ноября, составит ПАО «Энел Россия». Акционеры переизберут совет директоров и утвердят переименование компании в «ЭЛ5-Энерго».

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 25 ноября закроет ОАК. На повестке дня увеличение уставного капитала общества.

Вторник, 1 ноября

UMC проведет годовое собрание акционеров.

Акционеры «Группы Позитив» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

ПАО «Айс Стим Рус» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 27 ноября. На повестке дня переизбрание совета директоров и аудитора компании.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 1 декабря, закроет КЗМС.

Четверг, 3 ноября

Внеочередное собрание акционеров проведет ТГК-1. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Пятница, 4 ноября

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, назначенном на 29 декабря, составит ПАО «ОР Групп». Акционеры переизберут совет директоров.

Воскресенье, 6 ноября

ПАО «Куйбышевазот» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 1 декабря. На повестке дня одобрение ряда сделок.