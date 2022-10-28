Дивидендный дайджест 28.10.2022

Возвращаемся после небольшого перерыва. Стали появляться интересные новости про дивиденды, а некоторые компании уже объявили выплаты. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

«Лензолото» выжимает из себя все оставшиеся соки (кэш) и объявляется дивиденды размером в 3508 руб. на обыкновенную акцию. Доходность составляет внушительные 22%. На префы выплат не будет. Не стоит забывать, что «Лензолото» — это просто мешок с деньгами, уже небольшой, без производственных активов. Компания в последнее время зарабатывала только на депозитах.

АКБ «Авангард» планирует выплатить акционерам 17,3 руб. на акцию с доходность в 1,9%.

ГК «Мать и дитя» рекомендовала дивиденды за 1 пол. 2022 года. Дивиденд составит 8,55 руб. на акцию с доходностью в 1,8%. Интерес представляет даже сама выплата, так как она небольшая, а больше механизм. У «Мать и дитя» на Мосбирже торгуются расписки, при этом руководство очень хотело, чтоб дивиденды доходили до всех акционеров. Посмотрим, получится ли у них и ждем комментариев от компании.

«Лукойл» решил выплатить дивиденды с прибыли за 2021 год. На акцию получится 537 руб. с доходностью в 11,3%.

Есть шанс, что МРСК заплатят дивиденды за 9 мес. 2022 года. ПАО «Россети» инициировало созыв внеочередных собраний акционеров ряда дочерних распределительных сетевых компаний с обсуждением этого вопроса.

«Белуга» обновила дивидендную политику, теперь будет платить не менее 50% от чистой прибыли, вместо 25%. Стоит отметить, что компании не особо ее придерживалась и платила обычно больше.

Совет директоров «Инарктики» 31 октября рассмотрит вопрос о дивидендах.

СД «Роснефти» также обсудит промежуточные дивиденды 11 ноября.