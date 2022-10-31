ГК «Мать и Дитя» выпустила операционный отчет за 3 кв. 2022 года

Трафик по всем направлениям компании в целом вырос год к году, особенно выделяются роды и койко-дни. Совокупная выручка при этом выросла всего на 3,3%.

Такая динамика связана с тем, что больше всего денег компании приносят клиники в Москве и области, где как раз и наблюдался отток посетителей в 3 квартале.

Результаты поддержали клиники и госпитали в регионах, в том числе за счет открытия MD Group «Лахта» в СПб и выхода на проектную мощность госпиталей в Самаре и Новосибирске.

LFL выручки в 3 кв. 2022 года — 1,6%, несмотря на рост среднего чека почти по всем направлениям.

В целом, отчет средненький. Странно ждать бурного роста посещаемости пациентов на фоне того, что происходит в стране. Пока компания удерживает результаты на уровне прошлого года, что тоже неплохо.

Ну и как мы уже писали ранее, ГК «Мать и Дитя» объявила дивиденды за 1 пол. 2022 года. Дивиденд составит 8,55 руб. на акцию с доходностью в 1,8%. Подробностей о том, как будет произведена выплата, пока нет.