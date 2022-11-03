Объем торгов на MOEX в октябре 2022 года

В октябре объем торгов на Московской бирже продолжил снижаться и составил 71,7 трлн рублей, -3,5% по отношению к прошлому месяцу. Наибольшее падение показали следующие рынки:

Валютный -23,6% м/м, с 19,5 до 14,9 трлн рублей.

Срочный -24,8% м/м, с 4,7 до 3,6 трлн рублей.

Хорошую динамику продемонстрировал денежный рынок, объем торгов на нем вырос на 6,8% м/м, с 46,9 до 50,1 трлн рублей. Объем торгов на фондовом рынке без изменений, 3,1 трлн рублей. Торги на товарном рынке остались несущественными.

31 октября совет директоров MOEX решил не выплачивать дивиденды из прибыли 2021 года. Вполне вероятно, что решение принималось с учетом текущей негативной динамики и сохраняющейся геополитической неопределенностью. Допускаем возможность возвращения к выплатам в случае стабилизации ситуации в ноябре.