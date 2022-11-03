Polymetal выпустил операционный отчет за 3 кв. 2022 года

И вот это уже выглядит лучше. Производство начало восстанавливаться и выросло на 7% год к году. За 9 мес. производство золото упало на 2%.

Разрыв между добычей и продажами стал сокращаться. Компания полноценно вышла на экспортные рынки Азии и продает туда продукцию из РФ. Золото, произведенное на казахстанских активах, продается Национальному банку Казахстана. Менеджмент заявляет, что к концу 2022 года компания распродаст излишние запасы.

Выручка за 9 мес. просела на 16% на фоне снижения продаж. Чистый долг пока не начал снижаться, за год он вырос на 70%. Менеджмент Полиметалла ожидает высокий денежный поток в 4 квартале, что поможет снизить долговую нагрузку.

На телеконференции глава компании поднял вопросы, которые сильнее всего волнуют акционеров: разделение компании, дивиденды и регистрация.

Про разделение: продажи российских активов не будет. Оптимальный вариант — разделение активов между двумя юрисдикциями.

Дивиденды: не ранее 2023 года.

Регистрация: хотят перевести компанию в дружественную юрисдикцию. В январе 2023 года расскажут когда и куда.

Вроде как появляется лучик надежды, что компанию не раздербанят и регистрация все же сменится. Да и операционные показатели восстанавливаются.