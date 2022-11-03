События предстоящей недели (7 — 13 ноября 2022 года)

Собрание акционеров проведет «ПИК СЗ», «Бурятзолото» и «Костромская сбытовая компания».

Понедельник, 7 ноября

ОАК закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 19 декабря. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Вторник, 8 ноября

Акционеры «ПИК СЗ» на внеочередном собрании одобрят сделку с заинтересованностью.

Четверг, 10 ноября

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Костромская сбытовая компания» утвердит аудитора и членов ревизионной комиссии общества.

Пятница, 11 ноября

ПАО «Россети Кубань» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 5 декабря. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

ОАО «Левенгук» составит список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, назначенном на 5 декабря. На повестке дня утверждение устава общества.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 6 декабря, закроет ПАО «Лукойл». Компания не раскрыла повестку заседания.

КГК закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 12 декабря. Акционеры примут решение о выплате дивидендов.

Суббота, 12 ноября

Акционеры ПАО «Бурятзолото» примут решение об образовании совета директоров компании.

ТРК составит список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, назначенном на 6 декабря. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

ПАО «Кокс» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 12 декабря. Акционеры примут решение об одобрении сделки.

Воскресенье, 13 ноября

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 6 декабря, закроет ПАО «Инарктика» (бывшая «Русская Аквакультура»). На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.