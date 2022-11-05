Дивидендный дайджест 05.11.2022
5 Ноября 2022
Conomy.ru
Компании продолжают объявлять дивиденды за 9 мес. 2022 года. Подробная информация в таблице.
Последние дивидендные новости:
Через несколько дней после объявления дивидендов из прибыли 2021 года, «Лукойл» объявил дивиденды за 9 мес. 2022 года. Компания заплатит 256 руб. на акцию, отсечка в тот же день. То есть совокупно можно получить 793 руб. с доходностью в 17%.
Достаточно неожиданно совет директоров «Левенгука» заговорил о промежуточных дивидендах за 9 мес., хотя обычно платили только за год. В итоге рекомендовали выплатить не более 0,3797 руб. на акцию, доходность 2,8%. Формулировка странная, но как есть. Даты отсечки пока нет.
«ИНАРКТИКА», бывшая «Русская аквакультура», выплатит за 9 мес. 15 руб. на акцию, доходность 2,5%.
«Фосагро» продолжает радовать своих акционеров и объявила дивиденд за 9 мес. 2022 года. Сумма — 318 руб. на акцию, доходность — 4,8%.
Акционеры «Группы Позитив» одобрили дивиденды, ждем отсечки.
Напоминаю, СД «Роснефти» также обсудит промежуточные дивиденды 11 ноября.
Россети Центр, ЦиП, Московский регион, Кубань и Ленэнерго провели советы директоров и включили в повестку акционерного собрания вопрос о выплате дивидендов за 9 мес. Пока неизвестно, какой объем выплат планируют направить.
Менеджмент Polymetal думает о дивидендах в 2023 году, но пока не знает, смогут ли они дойти до всех акционеров. Но компания постарается переехать в дружественную юрисдикцию.
«Мосбиржа» не будет платить дивиденды за 2021 год, вернется к вопросу о дивидендах позже.