Дивидендный дайджест 05.11.2022

Компании продолжают объявлять дивиденды за 9 мес. 2022 года. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

Через несколько дней после объявления дивидендов из прибыли 2021 года, «Лукойл» объявил дивиденды за 9 мес. 2022 года. Компания заплатит 256 руб. на акцию, отсечка в тот же день. То есть совокупно можно получить 793 руб. с доходностью в 17%.

Достаточно неожиданно совет директоров «Левенгука» заговорил о промежуточных дивидендах за 9 мес., хотя обычно платили только за год. В итоге рекомендовали выплатить не более 0,3797 руб. на акцию, доходность 2,8%. Формулировка странная, но как есть. Даты отсечки пока нет.

«ИНАРКТИКА», бывшая «Русская аквакультура», выплатит за 9 мес. 15 руб. на акцию, доходность 2,5%.

«Фосагро» продолжает радовать своих акционеров и объявила дивиденд за 9 мес. 2022 года. Сумма — 318 руб. на акцию, доходность — 4,8%.

Акционеры «Группы Позитив» одобрили дивиденды, ждем отсечки.

Напоминаю, СД «Роснефти» также обсудит промежуточные дивиденды 11 ноября.

Россети Центр, ЦиП, Московский регион, Кубань и Ленэнерго провели советы директоров и включили в повестку акционерного собрания вопрос о выплате дивидендов за 9 мес. Пока неизвестно, какой объем выплат планируют направить.

Менеджмент Polymetal думает о дивидендах в 2023 году, но пока не знает, смогут ли они дойти до всех акционеров. Но компания постарается переехать в дружественную юрисдикцию.

«Мосбиржа» не будет платить дивиденды за 2021 год, вернется к вопросу о дивидендах позже.