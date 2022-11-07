«Народный портфель» в октябре 2022 года

Московская биржа подвела итоги торгов за октябрь 2022 года.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции «Газпрома» (27,4%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (21,1% и 6% соответственно), акции «Лукойла» (11,6%), «Норникеля» (9,3%), Яндекса (5,8%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,4%), акции «Роснефти» (4,2%), НОВАТЭК (4,2%) и МТС (4%). Доля акций «Газпрома» по сравнению с сентябрем упала на 23,25% (с 35,7% до 27,4%). Причина значительного падения доли вызвана разовой акцией по выплате щедрых дивидендов в размере 51,03 руб., что привело к существенному падению цены после закрытия реестра. Наибольший рост в портфелях клиентов Московской биржи показали бумаги «Лукойла» +22,11% (с 9,5% до 11,6%) и «Роснефти» +23,81% (с 4,2% до 5,2%).

В октябре «Народный портфель» показал результат +6,81%, что оказалось значительно хуже результатов индекса Московской биржи, который за месяц вырос на 10,69%. За 2 месяца (сентябрь и октябрь) «Народный портфель» показал результат -12,18%, а индекс Московской биржи -9,8%. «Народный портфель» составляется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи.