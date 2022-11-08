Какие перспективы у акционеров «Детского мира»?

Оставить акции. В таком случае они станут совладельцами ООО.

Плюсы: не фиксируете убыток, остаетесь в хорошем бизнесе, претендуете на дивиденды (если они будут). Также в перспективе компания может снова выйти на биржу.

Минусы: акции будут торговать на неликвидном внебиржевом рынке (и это в лучшем случае). Крупный акционер вполне может в дальнейшем предложить выкуп по еще более низкой цене.