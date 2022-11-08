Какие перспективы у акционеров «Детского мира»?
8 Ноября 2022
https://igry-gid.ru/voprosy/kak-aktivirovat-bonusnuyu-kartu-detskij-mir-cherez-internet-doma-bez-vlozhenij.html
Вчера компания заявила, что планирует перестать быть публичной и станет ООО. Акции на это фоне рухнули на 30%.
Что могут сделать акционеры:
Оставить акции. В таком случае они станут совладельцами ООО.
Плюсы: не фиксируете убыток, остаетесь в хорошем бизнесе, претендуете на дивиденды (если они будут). Также в перспективе компания может снова выйти на биржу.
Минусы: акции будут торговать на неликвидном внебиржевом рынке (и это в лучшем случае). Крупный акционер вполне может в дальнейшем предложить выкуп по еще более низкой цене.
Продать акции в рамках выкупа. После акционерного собрания «Детский мир» выделит на выкуп 10% от СЧА, что крайне мало. Это не покрывает даже 5% от акций в свободном обращении. Значит компания выкупит только часть акций, условно 1 из 10. Даже, если цена оферты будет адекватной, вы не сможете все продать. Уже после реорганизации компания еще раз предложит выкуп, уже по средней за 6 мес. Других параметров пока нет. Проблема в том, что пока точных сроков реорганизации нет, соответственно, средняя за 6 мес. может быть любой.
Продать все сейчас и зафиксировать убыток.
Держать до акционерного собрания в надежде, что реорганизации не будет. Акционеры могут и не одобрить такой шаг, но вероятность этого оценить сложно.
Как действовать — решать каждому индивидуально, так как все ситуативно и зависит от размера позиции.