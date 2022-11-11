Селигдар выпустил операционный отчет за 3 квартал 2022 года

В целом добыча идет по тренду, намеченному в 1 полугодии. Производство золота выросло на 0,5% год к году. Компания сократила добычу руды, так как остались запасы с прошлого года. Перерабатывающие активы загружены по полной. Возможно добычу руды специально сократили, чтоб не было переизбытка запасов. В 1 полугодии добыча выросла, но продажи просели, предположительно, из-за дисконта на внутреннем рынке.

Добыча олова продолжила снижаться в 3 кв. на 5,8% год к году. Проблема та же — низкое содержание металла в руде.

Зато вольфрам и медь достигают новых максимумов, добыча выросла на 121% и 227% соответственно. Такой рост связан со сменой схемы производства и высоким содержанием металла в руде. Жаль, доля этих металлов в выручке — около 3-4%.

В 1 пол. 2022 года финансовые результаты поддержал оловянный сегмент. В 3 квартале это уже может не сработать. Олова производят меньше, цена его ниже. Ситуация изменится только если запасы распродадут или наладят сбыт золота.