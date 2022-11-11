Дивидендный дайджест 11.11.2022

На этой неделе мало объявлений, но следующая будет веселее. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

Скрытное «Черкизово» выплатит дивиденды из прибыли за 2021 год. Новостей или сущфактов не было, была лишь рассылка акционерам. Дивиденд — 148,05 руб. на акцию, доходность — 5,7%.

15 ноября совет директоров «Татнефти» будет решать, сколько платить за 9 мес. 2022 года.

«Газпромнефть» рассмотрит дивиденды 14 ноября.

А сегодня этим занимается СД «Роснефти» и «Юнипро». Результаты либо сегодня вечером, либо уже в понедельник.

Директора ТРК вчера обсуждали дивиденды, ждем сущфакта. Раньше компания стабильно платила, но 2020–2021 годы стали исключением.

«Детский мир» не будет платить дивиденды за 9 мес. 2022 года. Это ожидаемо, компании сейчас не до этого…

«Сбербанк» начнет платить дивиденды в ближайшие годы. Можно ожидать выплат за 2023 год, может быть даже за 2022 год.