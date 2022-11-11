События предстоящей недели (14 — 20 ноября 2022 года)

Собрания акционеров проведут ЧКПЗ, «Русолово», «Русгрэйн Холдинг», «Айс Стим Рус», «Лензолото», «ЭсЭфАй», банк «Авангард», «Ковровский механический завод» и УК «Арсагера».

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Группа Позитив».

Понедельник, 14 ноября

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Группа Позитив». На одну акцию компания выплатит 5,16 рубля.

ЧКПЗ проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня переизбрание совета директоров компании.

Акционеры ПАО «Русолово» на внеочередном собрании утвердят изменения вустав компании.

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» примет решение о порядке ликвидации общества.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 8 декабря, закроет ПАО «Фосагро». На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, которое состоится 8 декабря, составит ПАО «Красный октябрь». Акционеры утвердят изменения в устав компании.

Компании «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Московский регион» закроют реестры акционеров для участия во внеочередных собраниях, которые состоятся 23 декабря.

Среда, 16 ноября

ПАО «Айс Стим Рус» проведет внеочередное собрание акционеров.

Акционеры ПАО «Лензолото» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Четверг, 17 ноября

ПАО «ЭсЭфАй» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня переизбрание совета директоров компании.

Акционеры банка «Авангард» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Пятница, 18 ноября

Внеочередное собрание акционеров УК «Арсагера» примет решение о выплате дивидендов.

Акционеры ПАО «Ковровский механический завод» на внеочередном собрании утвердят новую редакцию устава общества.

Воскресенье, 20 ноября

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 14 декабря, закроет ПАО «Росбанк». На повестке дня утверждение устава компании в новой редакции.