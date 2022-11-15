MD Medical начал выплату дивидендов по ГДР

У группы компаний «MD Medical» («Мать и Дитя») уже прошла дивидендная отсечка. Все затаились в ожидании того, как компания сделает выплаты на расписки.

Вчера акционерам начали приходить письма от брокеров по этому поводу. Если хочешь получить дивиденды — нужно заполнить несколько форм. Основная суть в том, что вы отказываетесь от дивидендов в долларах и просите перечислить их в рублях.

Получается, что «Мать и Дитя» — это первый успешный кейс дивидендов на расписки. Где-то в сторонке плачут акционеры «Окея»… Это значительный прогресс для компании и рынка в целом. Другие могут взять на вооружение такую схему и тоже начать выплачивать.

Проблема одна — подать заявления нужно до 18 ноября. Не все брокеры еще успели оповестить своих клиентов. Например, БКС ничего не прислал. Так что, если вам ничего не пришло — напрягите поддержку своего брокера.