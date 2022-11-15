«Детский мир» определил дату акционерного собрания и цену выкупа у несогласных с реорганизацией. ВОСА пройдет 29.12.2022, а те, кто не примет участие в голосовании по вопросу реорганизации или проголосует «против», вправе требовать выкупа своих акций по цене 71.50 рублей за одну обыкновенную акцию.

Компания объявила дополнительный байбэк на сумму 3 млрд руб. сроком на 6 мес. На этом фоне акции «Детского мира» вчера взлетели более чем на 10%. Но сегодня, похоже, пришло осознание реальности. Как мы уже писали, цена выкупа акций не так принципиальна. Компания направит на этот выкуп всего 10% от СЧА, что около 3% от капитализации. Все акции не смогут выкупить. Что останется —перейдет на внебиржевой рынок. Байбэк на 3 млрд руб. — хорошая новость. Это поддержит котировки, но проблему не решит. Компания просто будет скупать акции у тех, кто льет в рынок.

Сейчас «Детский мир» выглядит как чисто спекулятивная история. Просто так сюда лезть не стоит.