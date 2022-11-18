Дивидендный дайджест 18.11.2022

Эта неделя — неделя нефтяников. Сразу 3 крупные нефтегазовые компании объявили дивиденды. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

«Роснефть» объявила дивиденды размеров в 20,39 руб. на акцию, доходность 6,05%. По сравнению с «Лукойлом» и «Газпром нефтью» выглядит скромно.

«Газпром нефть» рекомендовала рекордные дивиденды за 9 мес. — 69,78 руб. Доходность составляет 15,2% к текущей цене.

«Татнефть» выплатит за 9 мес. 2022 года 6,86 руб. на обычку и префы. Доходность 1,8% и 1, 8% соответственно.

Первой из сетей выпустила сущфакт о дивидендах «Россети Кубань». Совет директоров рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 9 мес. — 5,81 руб., доходность — 9,6%.

ТРК заплатит 0,0254 руб. на акцию после 2-хлетнего перерыва. Доходность составляет 10%.

Совет директоров «Юнипро» не смог решить вопрос о дивидендах. Выплат скорее всего не будет, пока основной акционер — иностранная компания.

«Росагро» подтвердил планы по редомициляции компании. После юридического переезда компания сможет возобновить выплаты дивидендов.

Акционеры «Лензолота» одобрили дивиденды, ждем отсечки на следующей неделе.

Такая же ситуация и у АКБ «Авангард».