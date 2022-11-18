События предстоящей недели (21 — 27 ноября 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Белуга Групп», ГМК «Норильский никель», «Квадра», «Энел Россия», ОАК и «Айс Стим Рус».

Понедельник, 21 ноября

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Белуга Групп» утвердит изменения в устав компании.

ПАО «Селигдар» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 14 декабря. Акционеры переизберут совет директоров компании.

Вторник, 22 ноября

«Газ-Тек», «Газкон» и «Газ-Сервис» составят списки лиц, имеющих право на участие во внеочередных собраниях, которые компании проведут 14 декабря. Акционеры примут решения о выплате дивидендов.

Четверг, 24 ноября

Акционеры ГМК «Норильский никель» на внеочередном собрании переизберут совет директоров компании.

ПАО «Квадра» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня вопрос делистинга акций компании.

Пятница, 25 ноября

Акционеры ПАО «Энел Россия» на внеочередном собрании переизберут совет директоров общества и примут решение о переименовании компании.

ОАК проведет внеочередное собрание акционеров.

ПАО «Газпром нефть» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном заседании, которое состоится 19 декабря. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Воскресенье, 27 ноября

ПАО «СПБ Биржа»закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое назначено на 21 декабря. На повестке дня одобрение ряда сделок.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 21 декабря, составит ПАО «Распадская». Акционеры утвердят аудитора компании.

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина закроет реестр акционеров для участия во внеочередном заседании, которое состоится 22 декабря. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Акционеры ПАО «Айс Стим Рус» на внеочередном собрании переизберут совет директоров и утвердят ряд внутренних документов общества.