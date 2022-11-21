QIWI предоставила финансовую отчетность за 9 месяцев 2022 г.

Выручка за 3-й квартал увеличилась на 10,3% до 13 млрд руб., а за 9 месяцев выручка составила 36,7 млрд руб., что на 15,4% выше прошлогодних значений за тот же период. Чистая прибыль за 3-й квартал упала на 47,7% до 4,7 млрд руб. За 9 месяцев чистая прибыль снизилась на 27,8% до 9,7 млрд руб.

На данный момент QIWI находится в процессе приобретения контрольного пакета акций группы цифровой рекламы, работающей в регионе EMEA (Европа, Ближний восток и Африка). Ожидается, что сумма сделки составит менее 10% от собственных свободных денежных средств компании. Сделка ожидает разрешения от антимонопольных органов и по прогнозам завершится в конце 4 квартала 2022 года.

Совет директоров QIWI решил не выплачивать дивиденды до изменения санкционного режима в отношении Российского национального расчетного депозитария и не одобрил начало программы обратного выкупа.