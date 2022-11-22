«Мечел» выпустил операционный отчет за 3 квартал 2022 года

Добыча угля и стали снизилась по сравнению с прошлым кварталом на 12% и 10% соответственно. Это связано со снижением добычи на конкретных предприятиях и продолжающимся ремонтом.

Если смотреть производство за 9 мес. 2022 года, то пока результаты незначительно превосходят 2021 год. Продажи угля в 3 кв. остались на уровне 2-го. Какие-то виды, как коксующийся уголь, показали падение на 15%, а какие-то, как энергетический, показали рост на 21%. Продажи железной руды просели на 9% вслед за производством стали. Напомню, что железная руда реализуется внутри группы.

Продажи стали просели на 5% квартал к кварталу. Пока в 2022 году «Мечел» держится неплохо. За 9 мес. продажи угля просели на 9%, но зато реализация стали прибавила на 6%.

Основные сложности возникают из-за логистических проблем: ремонта железнодорожной инфраструктуры и ограниченной пропускной способности. Также влияют ковидные ограничения в Китае, там началась очередная волна заболеваний.