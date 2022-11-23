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️«Ренессанс страхование» — результаты деятельности за 9 мес. 2022 года

23 Ноября 2022

Conomy

️«Ренессанс страхование» — результаты деятельности за 9 мес. 2022 года

Conomy.ru

Общая сумма страховых премий брутто увеличилась на 5% до 78 млрд руб.

Страхование иное, чем страхование жизни

Суммарные премии в сегменте NON-LIFE страхования выросли на 24% до 40,7 млрд руб. Компания продолжает значительно расширять свой бизнес в продуктах non-life страхования.

Автострахование

Премии по автострахованию выросли на 15% до 22,7 млрд руб. Рост стал возможен благодаря успешной работе с партнерами и развитию онлайн продаж. Значительная часть роста премий пришлась на страхование автопарков. В ноябре «Ренессанс страхование» стала официальным партнером китайского автопроизводителя Chery по страхованию новых автомобилей у автодилеров.

ДМС

Премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли на 22% до 7,1 млрд руб. Основной драйвер — рост числа клиентов мобильного приложения «Ренессанс здоровье».

Прочие виды страхования

Премии по иным видам страхования (примерно треть приходится на страхование грузов) выросли на 47% до 10,9 млрд руб. Также в данном сегменте удалось нарастить ипотечное страхование за счет полной автоматизации процесса оформления полиса на сайте компании.

Страхование жизни

Премии по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2022 года уменьшились на 10% до 37,4 млрд руб. Такая динамика обусловлена существенным снижением кредитного и рискового страхования, падение в котором не удалось компенсировать сильным ростом по остальным продуктам страхования жизни.

  • Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) практически удвоились до 14,3 млрд руб.

  • Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) выросли на 7% до 14,9 млрд руб.

  • Премии по кредитному и рисковому страхованию снизились на 60% до 8,1 млрд руб. из-за существенного падения кредитования в стране, в частности автокредитования, которое занимает высокую долю сборов компании.

«Ренессанс страхование» продолжает развивать свои цифровые сервисы. Количество дистанционных консультаций в медтех-сервисе по управлению здоровьем BUDU увеличилось в 2,5 раза.

Также в 3 квартале 2022 года был запущен новый технологичный продукт «Цифровая клиника», который объединяет онлайн и офлайн-форматы взаимодействия клиента с врачом. «Цифровая клиника» дает возможность работодателям экономить бюджет на страхование для своих сотрудников, при этом клиенты получают лучший сервис как по объему, так и по качеству оказываемой медицинской помощи.

Теги: reni