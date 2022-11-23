Общая сумма страховых премий брутто увеличилась на 5% до 78 млрд руб.

Страхование иное, чем страхование жизни

Суммарные премии в сегменте NON-LIFE страхования выросли на 24% до 40,7 млрд руб. Компания продолжает значительно расширять свой бизнес в продуктах non-life страхования.

Автострахование

Премии по автострахованию выросли на 15% до 22,7 млрд руб. Рост стал возможен благодаря успешной работе с партнерами и развитию онлайн продаж. Значительная часть роста премий пришлась на страхование автопарков. В ноябре «Ренессанс страхование» стала официальным партнером китайского автопроизводителя Chery по страхованию новых автомобилей у автодилеров.

ДМС

Премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли на 22% до 7,1 млрд руб. Основной драйвер — рост числа клиентов мобильного приложения «Ренессанс здоровье».

Прочие виды страхования

Премии по иным видам страхования (примерно треть приходится на страхование грузов) выросли на 47% до 10,9 млрд руб. Также в данном сегменте удалось нарастить ипотечное страхование за счет полной автоматизации процесса оформления полиса на сайте компании.

Страхование жизни

Премии по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2022 года уменьшились на 10% до 37,4 млрд руб. Такая динамика обусловлена существенным снижением кредитного и рискового страхования, падение в котором не удалось компенсировать сильным ростом по остальным продуктам страхования жизни.

Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) практически удвоились до 14,3 млрд руб.

Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) выросли на 7% до 14,9 млрд руб.

Премии по кредитному и рисковому страхованию снизились на 60% до 8,1 млрд руб. из-за существенного падения кредитования в стране, в частности автокредитования, которое занимает высокую долю сборов компании.

«Ренессанс страхование» продолжает развивать свои цифровые сервисы. Количество дистанционных консультаций в медтех-сервисе по управлению здоровьем BUDU увеличилось в 2,5 раза.

Также в 3 квартале 2022 года был запущен новый технологичный продукт «Цифровая клиника», который объединяет онлайн и офлайн-форматы взаимодействия клиента с врачом. «Цифровая клиника» дает возможность работодателям экономить бюджет на страхование для своих сотрудников, при этом клиенты получают лучший сервис как по объему, так и по качеству оказываемой медицинской помощи.