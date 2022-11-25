События предстоящей недели (28 ноября — 4 декабря 2022 года)

Собрания акционеров проведут КЗМС и «КуйбышевАзот».

Понедельник, 28 ноября

ПАО «Детский мир» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 29 декабря. На повестке дня реорганизация компании.

Вторник, 29 ноября

ПАО «Сегежа» составит список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 22 декабря. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 22 декабря, закроет ПАО «Химпром». Акционеры утвердят ряд внутренних документов общества.

МКПАО «Русал» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 22 декабря. На повестке дня одобрение ряда сделок.

Четверг, 1 декабря

Акционеры КЗМС на внеочередном собрании изберут органы управления общества.

Внеочередное собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» одобрит ряд сделок.

Пятница, 2 декабря

ПАО «Росбанк» составит список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 19 января. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Воскресенье, 4 декабря

ПАО «Абрау-Дюрсо» составит список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 22 декабря. На повестке дня одобрение ряда сделок.