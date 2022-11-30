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Дивидендный дайджест 30.11.2022

30 Ноября 2022

Conomy

Дивидендный дайджест 30.11.2022

Conomy.ru

Немного задержали выход дайджеста, ждали сущфактов от «Россетей». Без них новостей практически нет. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

«Россети Центра и Приволжья» оказались самыми пунктуальными и опубликовали решение СД еще в пятницу. За 9 мес. 2022 года планируют выплатить 0,03015 руб. на акцию, доходность — 14%.

Следующими были «Россети Центра». Совет директоров объявил дивиденды размером в 0,034 руб. на акцию. Доходность чуть меньше — 12%.

«Россети Урала» планируют выплатить 0,01893 руб. на акцию, доходность — 11,3%.

«Россети Московского региона» (МОЭСК) заплатят 0,0849 руб. на акцию, доходность немного меньше, чем у сестер — 8,9%.

Ну и, пожалуй, один из самых долгожданных сетевиков — «Ленэнерго». Компания разочаровала держателей префов, объявив дивиденд в 0,4435 руб. на оба типа акций. Доходность на обычку составит 5,7%, на префы — 0,3%. Акции ожидаемо отреагировали падением. Скорее всего компания выплатит «нормальные» дивиденды на префы по итогам 2022 года.

В прошлый раз, когда дочки «Россетей» платили дивиденды за 9 мес. в 2019 году, не все потом заплатили по итогам года. Только акционеры МОЭСК и «Россети Урала» получили и промежуточные и годовые дивиденды. Посмотрим, как будет в 2022 году.

«Мосбиржа» сообщила, что надеется на возобновление дивидендов в 2023 году, но это зависит не только от биржи. Видимо, имеется в виду регулятор.

Теги: дивиденды, новости