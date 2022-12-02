Бесплатный инвест-тур с холдингом Maslov group

Новый формат знакомства со своими предложениями предлагает инвестиционно-строительный холдинг Maslov Group. Автобусный тур по объектам: в Санкт-Петербурге – апарт-отель Park Side, в Ленобласти – коттеджные поселки Lampolovo и История парк, а также база отдыха – О’пушка.

Менеджеры на реальных кейсах покажут доходность объектов, разберут инвестиционные стратегии: какие они бывают, сколько прибыли принесут в итоге и как выбрать подходящую.

Такая поездка будет полезна тем, кто хочет «вложиться» с максимальной выгодой и минимальными рисками. У компании работает программа котлового метода распределения прибыли с апартаментов и гарантированная доходность 15% годовых при заключении договора купли-продажи дома с участком на турбазе.

Купить и перепродать, или купить и сдавать в аренду – что лучше с точки зрения заработка? На подробных расчетах по каждому проекту вы увидите сроки окупаемости и прибыль, которую можно получить единоразово в первом случае или пассивно зарабатывать годами.

Все объекты Maslov Group расположены в перспективных локациях. Студии Park Side находятся в быстро развивающемся Приморском районе, КП Lampolovo и база отдыха О’пушка – в 10 минутах от Игоры, рядом с заповедной зоной, КП История парк – в 5 минутах от Агалатово, в районном центре с богатой инфраструктурой, 12 минутах от КАД и в окружении лесных массивов.

При этом минимальный порог входа стартует от 500 тыс. рублей, единственный минус в данном случае – это только долевая собственность. Если клиент хочет быть единственным владельцем, то есть предложения от 3,4 млн рублей. Что с точки зрения вложений – достаточно невысокие затраты при доходности от 30% до 60% годовых.

Инвест-тур обещает максимальное погружение: посещение строящихся объектов и реализованного поселка История парк, вкусный обед на природе, общение с менеджерами на протяжении всего времени и с ответами на все возникающие вопросы.