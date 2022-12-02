«Детский мир» дополнительно направит 2 млрд руб. на байбек

Общая сумма теперь составит 5 млрд руб. Это примерно 16% от free float (акций с свободном обращении).

Похоже компания старается выкупить как можно больше у российских инвесторов до ВОСА.На 24 ноября было выкуплено уже 3,2% free float, что как раз и поддержало цену акции и вывело ее поближе к цене выкупа в 71,5 руб.

На днях «Детский мир» опубликовал отчет за 3 кв. 2022 года по РСБУ. За 9 мес. компания увеличила выручку на 5,6%, чистую прибыль на 24%. В целом, неплохо. Не так хорошо, как у продуктового ритейла, но это все равно рост на фоне кризиса.

Обидно, что такая компания уходит с биржи, да еще и с такой низкой оценкой. При этом никаких санкций на бизнес не вводили, отчетность нормальная. Похоже кто-то большой хочет консолидировать у себя большую часть компании.