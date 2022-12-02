События предстоящей недели (5 — 11 декабря 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Россети Кубань», «Левенгук», «Инарктика», «Кокс», «Лукойл», ТРК, «Фосагро» и «Красный октябрь».

Понедельник, 5 декабря

Акционеры «Россети Кубань» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Внеочередное собрание акционеров «Левенгук» примет решения об изменении юридического адреса общества и о выплате дивидендов.

ПАО «Иркутскнерго» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 29 декабря. Акционеры примут решение о делистинге акций и смене статуса компании на непубличный.

Вторник, 6 декабря

Акционеры ПАО «Кокс» на внеочередном собрании одобрят сделки, в которых компания имеет заинтересованность.

ПАО «Лукойл» проведет внеочередное собрание акционеров.

Внеочередное собрание акционеров ТРК примет решение о выплате дивидендов.

ОАК составит список лиц, имеющих право на участия во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 29 декабря. На повестке дня переизбрание ревизионной комиссии общества.

Среда, 7 декабря

Акционеры ПАО «Инарктика» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Четверг, 8 декабря

Внеочередное собрание акционеров проведет ПАО «Красный октябрь». На повестке дня внесение изменений в устав компании.

Акционеры ПАО «ФосАгро» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.