События предстоящей недели (5 — 11 декабря 2022 года)
2 Декабря 2022
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «Россети Кубань», «Левенгук», «Инарктика», «Кокс», «Лукойл», ТРК, «Фосагро» и «Красный октябрь».
Понедельник, 5 декабря
Акционеры «Россети Кубань» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.
Внеочередное собрание акционеров «Левенгук» примет решения об изменении юридического адреса общества и о выплате дивидендов.
ПАО «Иркутскнерго» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 29 декабря. Акционеры примут решение о делистинге акций и смене статуса компании на непубличный.
Вторник, 6 декабря
Акционеры ПАО «Кокс» на внеочередном собрании одобрят сделки, в которых компания имеет заинтересованность.
ПАО «Лукойл» проведет внеочередное собрание акционеров.
Внеочередное собрание акционеров ТРК примет решение о выплате дивидендов.
ОАК составит список лиц, имеющих право на участия во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 29 декабря. На повестке дня переизбрание ревизионной комиссии общества.
Среда, 7 декабря
Акционеры ПАО «Инарктика» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.
Четверг, 8 декабря
Внеочередное собрание акционеров проведет ПАО «Красный октябрь». На повестке дня внесение изменений в устав компании.
Акционеры ПАО «ФосАгро» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.