«Народный портфель» в ноябре 2022 года

Московская биржа подвела итоги торгов за ноябрь 2022 года.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции «Газпрома» (26,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,1% и 6,4% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (11,9%), «Норникеля» (9,7%), Яндекса (5,7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5%), акции «Роснефти» (5%), МТС (4,1%) и «НОВАТЭКа» (4%).

Состав портфеля среднестатистического частного инвестора на Московской бирже остался прежним, а структура без существенных изменений. Наибольший рост в портфелях клиентов Московской биржи показали бумаги Сбербанка. Доля акций «Газпрома» продолжает падать уже несколько месяцев подряд после значительного роста в преддверии дивидендных выплат.

«Народный портфель» показал результат +1,66%, что оказалось значительно лучше результатов индекса Московской биржи, который за месяц вырос на 0,37%. За 3 месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) «Народный портфель» показал результат -10,73%, а индекс Московской биржи -9,47%.

«Народный портфель» составляется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи.