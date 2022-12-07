Объявлен старт продаж апартаментов от 3,4 млн на Чёрной речке

Инвестиционно-строительный холдинг Maslov Group открыл продажи студий второй очереди в апарт-отеле Park Side. В эксплуатацию введут еще 19 юнитов площадью от 10,66 до 25 кв.м., стоимость которых от 3,4 до 8,2 млн рублей. В эту сумму включены премиальная чистовая отделка и сантехника, а при покупке до конца декабря – меблировка идет в подарок.

Застройщик выполнит капитальный ремонт здания, обновит инженерные коммуникации, проведет реставрацию фасадов и кровли, а также создаст внутреннюю инфраструктуру: на первом этаже разместятся ресторан, лобби с мягкими диванами и службой консьержа, в отдельной пристройке - SPA-комплекс, на территории организует закрытый паркинг для гостей.

Собственная управляющая компания возьмет на себя решение всех вопросов – от бухгалтерии до прачечной. В реализации проекта также участвует компания Meltzer Group, которая комплектовала топовые отели в Петербурге - Hilton и Sheraton.

Потолки высотой от 3,5 метров и большая площадь остекления позволят визуально увеличить площадь и наполнить пространство воздухом. В некоторых студиях предусмотрен второй ярус. Из части судий открывается потрясающий вид на Пионерский сад. В каждом номере установлена мультизональная система кондиционирования, которая используется во всех премиальных отелях. В здании также будет система дымоудаления.

Решаясь на один из способов инвестирования – перепродажа студии или сдача в аренду, обязательно стоит учитывать, что по завершению каждого большого этапа стоимость лотов растет. Сейчас в Park Side уже узаконена перепланировка, каждой студии присвоен кадастровый номер. На объекте закончены демонтажные и начались штукатурные работы, по окончанию которых цены вырастут.

Темп у Maslov Group прекрасный – дата сдачи проекта заявлена на 2 квартал 2023 года, второй очереди – 1 квартал 2024 года. По прогнозам уже через полгода доход от перепродажи составит около 60%, потому с покупкой студий лучше не затягивать.

Близость к метро Чёрная Речка и ежегодное увеличение потока туристов в Северную столицу – это гарантия высокой заселяемости на протяжении всего года. Если вы планируете сдавать студию в аренду самостоятельно или заключить договор с Управляющей компании, то вас ожидает стабильная доходность 9-12% годовых.