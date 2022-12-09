Дивидендный дайджест 09.12.2022

На этой неделе было только одно объявление дивидендов, но зато есть новости по эмитентам и акционерные собрания. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

«Белуга» показала хорошие результаты за 9 мес. 2022 года и решила выплатить дополнительный дивиденд размером 75 руб. на акцию. Ранее компания платила только 2 раза в год. Доходность составляет 2,6%. Совокупная доходность за 12 мес. уже 9,6%.

ТГК-1 решил не выплачивать дивиденды за 2021 год. Евтушенков сказал, что акционеры АФК «Системы» могут рассчитывать на дивиденды за 2022 год.

«Самолет» планировал направить на дивиденды за 9 мес. 2022 года 5 млрд руб., то есть 82 руб. на акцию. Но менеджмент будет рекомендовать совету директоров перенести эту выплату на 2023 год. Деньги сейчас нужны для реализации стратегии развития.

У «Левенгука» стала известна дата отсечки — 16 декабря, последний день покупки под дивиденды — 14 декабря. Акционеры одобрили выплаты.

На следующей неделе отсечки еще у «Инарктики», «Россети Кубань», «ФосАгро» и ТРК. Их акционеры также утвердили дивиденды.