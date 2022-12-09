События предстоящей недели (12 — 18 декабря 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Сахалинэнерго», КГК, корпорация «Иркут», «Росбанк», «Селигдар», «Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-Сервис».

Реестры акционеров под дивиденды закроют «Группа Черкизово», ТРК, «Россети Кубань», «Инарктика» и «Левенгук».

Понедельник, 12 декабря

ПАО «Сахалинэнерго» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Акционеры КГК примут решение о выплате дивидендов.

Внеочередное собрание акционеров корпорации «Иркут» утвердит аудитора компании.

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Группа Черкизово». Размер выплаты на одну акцию составит 148,05 рубля.

Вторник, 13 декабря

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 6 февраля, закроет ПАО «Белон».

Среда, 14 декабря

Акционеры ПАО «Росбанк» на внеочередном собрании утвердят внутренние документы общества.

Внеочередное собрание акционеров проведет ПАО «Селигдар». На повестке дня переизбрание совета директоров.

Собрания акционеров проведут компании «Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-Сервис».

Пятница, 16 декабря

ПАО «Левенгук» закроет реестр акционеров под дивиденды. На одну акцию компания выплатит 0,378 рубля.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составит ПАО «Россети Кубань». Владельцы АОИ получат по 5,81 рубля на ценную бумагу.

Реестр акционеров под дивиденды закроет ТРК. Размер выплаты на одну акцию составит 0,0254 рубля.

Воскресенье, 18 декабря

ТГК-1 закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 11 января. Акционеры примут решение о распределении прибыли компании.

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Инарктика». Владельцы АОИ получат по 15 рублей на акцию.