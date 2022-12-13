QIWI выходит на рынок интернет-рекламы путем приобретения 78% компании Realweb. Остальные 22% будут выкуплены в течение 6-ти месяцев. Ранее мы писали о процессе покупки акций группы цифровой рекламы в регионе EMEA на сумму менее 10% от собственных свободных денежных средств компании, которые на тот момент составляли около $700 млн.

Сумма сделки не раскрывается, но по некоторым оценкам стоимость компании Realweb может быть в пределах $16-$40 млн (1-2,5 млрд руб.).

Покупка позволит QIWI диверсифицировать свой бизнес путем выхода на рекламный рынок. На данный момент кроме сервиса платежей у компании есть проект ROWI, который предоставляет факторинг и банковские гарантии для малого и среднего бизнеса, а также saas-платформа Flocktory для автоматизации маркетинга.

О компании Realweb

Realweb основана в 1998 г. и представляет собой группу компаний по предоставлению услуг в области цифрового маркетинга и рекламы или «digital-агентство полного цикла» (создание медийной и видеорекламы, размещение контекстной рекламы, SEO-продвижение, SMM и т. д.). Также в группу входят следующие компании: «Realweb Консалтинг», рекрутинговое агентство Real HR, разработчик программного обеспечения Devision и маркетплейс рекламных продуктов и услуг Centra. Клиентами Realweb являются такие крупные компании как ВТБ, Альфа-банк, Huawei, HeadHunter и др.

Летом прошлого года Realweb заплатил €2 млн Telegram в качестве депозита, чтобы стать партнером по продаже встроенной рекламы в мессенджере. После запуска функции рекламных объявлений Realweb перепродает свои услуги по размещению рекламы в Telegram.

В 2013 году компания Realweb получила $3,5 млн от инвестиционного фонда iTech Capital при оценке всей компании в $12 млн. В начале этого года Realweb вел также переговоры о продаже с одной из крупных европейских компаний в сфере рекламы, но сделка сорвалась. На данный момент компания может быть оценена в $16-$40 млн (1-2,5 млрд руб.) в связи с напряженной геополитической обстановкой и нестабильным рынком.

За 2021 год выручка Realweb составила 26 млрд руб., а за 2022 г. — 24 млрд руб., что составляет около 8-10% от объема всего российского рынка интернет-рекламы. Показатель EBITDA в 2022 г. на уровне 470 млн руб.

Но российский рынок интернет-рекламы сейчас испытывает определенные трудности. С начала марта этого года крупные зарубежные компании, которые являлись основными рекламодателями прекратили работу в России (Nestle, PepsiCo, Procter & Gamble и Volkswagen). Также проблемы есть с размещением рекламы в Google c YouTube и в Facebook с Instagram. В итоге объем рынка цифровой рекламы в РФ снизится примерно на 20% по итогам года.

* - Meta и ее дочерние организации признаны экстремистскими на территории Российской Федерации.