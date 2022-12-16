Модульные дома HOMEFORT для строительства небольшой турбазы

Владельцы загородных баз отдыха все чаще стали обращать внимание на модульные дома при расширении номерного фонда. С выгодным предложением от компании HOMEFORT, действующим только до конца декабря 2022 года, этот тип домостроения выглядит еще более привлекательным для создания собственного бизнеса.

Модульный дом – это постройка из одного или нескольких блоков, которая полностью собирается под ключ в «теплых» заводских условиях, доставляется готовой на участок и устанавливается за 5 дней. Фабричная сборка происходит за период до 90 дней. От идеи создать турбазу до фактического запуска и заселения гостей пройдет примерно 3-4 месяца. Например, если вы заказываете дом зимой, то уже весной проект может стартовать и приносить доход.

Технология каркасного строительства требует использовать только сухую строганную доску, которая хранится и заготавливается при правильном уровне влажности. Потом каждая доска будет плотно прилегать к соседней, а геометрия стены благоприятно отразится во внутренней отделке.

Компания с собственным производством как одно ответственное лицо, которое будет способно контролировать процесс от проектирования и изготовления до размещения и обустройства строения без привлечения сторонних подрядчиков. Кроме того, весь процесс установки дома происходит без изнурительной стройки на участке.

Даже в суровых климатических условиях Ленобласти подобное сооружение подойдет для проживания. С точки зрения бизнеса – это огромный плюс, так как исключает сезонность. Вы сможете получать свою прибыль от сдачи в аренду круглый год.

Интересные дизайн-решения на любой вкус учитывают вариативность высоты потолка, форм-фактора крыши, площади внутренних помещений и планировок. Линейка предложений представлена одноэтажными домами (от 28 до 98 кв.м) и «барн хаусами» (30, 50, 70 и 100 кв.м), в том числе двухэтажные.

Новый архитектурный тренд в домостроении на естественное освещение учитывается в конструкции «модульников»: большие панорамные окна высотой от пола до потолка позволяют наполнить помещение естественным светом. Кроме того, чем больше коэффициент площади остекления, тем здание выглядит современнее.

Запустить проект собственной мини-базы отдыха на своем участке за 3 месяца — это с модульными домами HOMEFORT вполне реально. Любопытно, что до конца декабря действует скидка 10%, поэтому дом с полной отделкой, сантехникой, обогревательными приборами и системой вентиляции можно приобрести от 1,7 миллионов рублей. Если вы уже являетесь собственником турбазы, то можете расширить номерной фонд с помощью подобных конструкций, таким образом увеличить прибыль в ближайшей перспективе.