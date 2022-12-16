События предстоящей недели (19 — 25 декабря 2022 года)

Собрания акционеров проведут ОАК, «Газпром нефть», Ozon Holdings PLC, «СПб Биржа», «Распадская», «Татнефть» им. В.Д.Шашина, «ОК Русал», «Сегежа», ТГК-14, «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион» и НК «Роснефть».

Реестры акционеров под дивиденды закроют КГК, «Лукойл» и «Фосагро».

Понедельник, 19 декабря

Внеочередное собрание акционеров проведет ОАК. На повестке дня одобрение ряда сделок и переизбрание совета директоров.

Акционеры «Газпром нефть» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 11 января, закроет ПАО «Белуга Групп». На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов, составит ПАО «Фосагро». На одну АОИ компания выплатит 318 рублей.

Вторник, 20 декабря

Годовое собрание акционеров проведет Ozon Holdings PLC.

Среда, 21 декабря

Акционеры ПАО «Распадская» на внеочередном собрании утвердят аудитора компании.

Внеочередное собрание акционеров ПАО «СПб Биржа» утвердит ряд внутренних документов компании.

ПАО «ЛУКОЙЛ» закроет реестр акционеров под дивиденды. Размер выплаты на одну акцию составит 537 рублей.

Четверг, 22 декабря

Акционеры ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Химпром» утвердит ряд внутренних документов общества.

МКПАО «ОК РУСАЛ» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня одобрение сделок по закупке электроэнергии.

Акционеры ПАО «Сегежа Групп» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов и утвердят устав общества в новой редакции.

Внеочередное собрание акционеров ТГК-14 одобрит ряд сделок.

Пятница, 23 декабря

Реестр акционеров под дивиденды закроет КГК. На одну акцию компания выплатит 0.89205 рубля.

Внеочередные собрания акционеров проведут компании группы «Россети»: «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Московский регион». Все три компании примут решения по выплате дивидендов и переизберут советы директоров.

Акционеры НК «Роснефть» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Суббота, 24 декабря

ПАО «Наука-Связь» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 17 января. На повестке дня одобрение сделки.