Дивидендный дайджест 16.12.2022

Нефтянники закончились, зато активизировались металлурги. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

КГК («Курганская генерирующая компания») наконец то выплатит дивиденды за 2021 год. Компания объявила о них еще в мае, но из-за моратория о банкротстве не смогла назначить дату отсечки. 13 декабря акционеры одобрили выплаты на обычку и префы в размере 0,89 руб. и 1,44 руб. соответственно. Доходность 2,7% у обычки, 3,7% у префов. Отсечка уже на следующей неделе.

НЛМК неожиданно решил возобновить выплаты дивидендов. Первопроходец среди сталеваров. Совет директоров рекомендовал выплатить за 9 мес. 2022 года 2,6 руб. на акцию, доходность — 2,4%. Ждем ответку от «Северстали» и ММК.

ТМК продолжает радовать акционеров в это непростые времена. Компания планирует выплатить за 9 мес. 2022 года 6,78 руб. на акцию, доходность — 8,3%. Совсем недавно, в сентябре, ТМК уже платила 9,7 руб. за полугодие.

ИНТЕР РАО заплатит дивиденды по итогам 2022 года. Формула все та же — 25% от чистой прибыли по МСФО, которую мы не знаем. Знаем лишь, что по ней «существенный» прирост по словам главы компании.

TCS Group может возобновить выплату дивидендов в 2023 г., если будет возможность заплатить всем акционерам. Напомню, что на Мосбирже обращаются расписки компании.

«Алроса», по примеру «Газпрома», попала под изъятие дивидендов в обход миноритариев. То есть через дополнительный НДПИ. Компания заплатит налог в 2023 году на 19 млрд руб. больше. Это примерно 2,6 руб. на акцию. Утешает, что раз изымают, значит есть, что изымать.

Помимо КГК на следующей неделе будет последняя возможность купить «Лукойл» под дивиденды.