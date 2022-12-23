Дивидендный дайджест 23.12.2022

На этой неделе новых объявлений дивидендов не было, зато были новости от эмитентов. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

После объявление дивидендов НЛМК, все ждали комментариев от ММК и «Северстали».

По словам Рашникова, ММК пока не будет возвращаться к выплате. Это вполне ожидаемо, у ММК самая сложная ситуация в тройке.

«Северсталь» тоже пока планирует выплачивать дивиденды, но этот вопрос обсуждается. Байбэка тоже не будет.

Собрание акционеров «Татнефти», где должны были проголосовать за дивиденды, не состоялось. Пришло мало акционеров. В итоге собрание перенесли на 27 декабря с той же повесткой. Пока паниковать рано.

Positive Technologies хочет и будет платить дивиденды, рассчитывает, что дивдоходность будет расти вместе с компанией. Это косвенно говорит о том, что компания не будет менять дивполитику. Также компания не будет делать байбэк, так как не видит пользы для инвесторов от данного инструмента. Полезнее выплатить дивиденды.

«Самолет» планирует направить на дивиденды в 2023 году 10 млрд руб. Изначально эта сумма была заложена на 2022 год, но компания перенесла выплаты за 3 кв. 2022 года. В общем, если снова не дадут заднюю, то в 2023 году можно получить 164 руб. в виде дивидендов от компании.

Акционеры «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Урала» и «Газпром нефти» одобрили дивиденды. На следующей неделе будет последняя возможность купить «Газпром нефть» с дивидендами.