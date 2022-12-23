  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дивидендный дайджест 23.12.2022

Дивидендный дайджест 23.12.2022

23 Декабря 2022

Conomy

Дивидендный дайджест 23.12.2022

Conomy.ru

На этой неделе новых объявлений дивидендов не было, зато были новости от эмитентов. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

После объявление дивидендов НЛМК, все ждали комментариев от ММК и «Северстали».

По словам Рашникова, ММК пока не будет возвращаться к выплате. Это вполне ожидаемо, у ММК самая сложная ситуация в тройке.

«Северсталь» тоже пока планирует выплачивать дивиденды, но этот вопрос обсуждается. Байбэка тоже не будет.

Собрание акционеров «Татнефти», где должны были проголосовать за дивиденды, не состоялось. Пришло мало акционеров. В итоге собрание перенесли на 27 декабря с той же повесткой. Пока паниковать рано.

Positive Technologies хочет и будет платить дивиденды, рассчитывает, что дивдоходность будет расти вместе с компанией. Это косвенно говорит о том, что компания не будет менять дивполитику. Также компания не будет делать байбэк, так как не видит пользы для инвесторов от данного инструмента. Полезнее выплатить дивиденды.

«Самолет» планирует направить на дивиденды в 2023 году 10 млрд руб. Изначально эта сумма была заложена на 2022 год, но компания перенесла выплаты за 3 кв. 2022 года. В общем, если снова не дадут заднюю, то в 2023 году можно получить 164 руб. в виде дивидендов от компании.

Акционеры «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Урала» и «Газпром нефти» одобрили дивиденды. На следующей неделе будет последняя возможность купить «Газпром нефть» с дивидендами.

Теги: дивиденды, новости