События предстоящей недели (26 декабря 2022 года — 1 января 2023 года)

Собрания акционеров проведут «Абрау-Дюрсо», ОРГ, РКК «Энергия», «Детский мир», «Иркутскэнерго» и ОАК.

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Газпром нефть».

Понедельник, 26 декабря

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 19 января.

Среда, 28 декабря

Акционеры ПАО «Абрау-Дюрсо» на внеочередном собрании одобрят ряд сделок.

Четверг, 29 декабря

ОРГ проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Акционеры РКК «Энергия» на внеочередном собрании переизберут совет директоров и ревизионную комиссию компании.

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Детский мир» примет решение о реорганизации компании.

ПАО «Иркутскэнерго» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня делистинг акций общества в связи со сменой статуса компании на непубличный.

Акционеры ОАК на внеочередном собрании переизберут ревизионную комиссию общества.

Пятница, 30 декабря

Закроет реестр акционеров под дивиденды«Газпром нефть». На одну акцию компания выплатит 69,78 рубля.