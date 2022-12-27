Увидим доллар по 80 в 2023 году?

Белоусов сказал, что 70-80 руб. за доллар - оптимальный курс для экспортеров в текущей ситуации.

Сразу же появились новости о том, что ФНБ может начать закупку юаней уже в январе 2023 года.

На фоне этих заявлений доллар и юань выросли на 2% по отношению к рублю. Юань сейчас одна из самых безопасных валют для России.

Крепкий рубль не выгоден экспортерам и, соответственно, государству. Надо же откуда то налоги и дивиденды получать. Прямая покупка доллара или евро в рамках бюджетного правила, как это было раньше - невозможна. Но можно воздействовать на рубль через кросс курсы. Если ослабить рубль к юаню, то он ослабится и к доллару.

Кросс-курс – это обменный курс валюты между валютой А (рубль) и валютой С (доллар), полученный из обменного курса между валютой А (рубль) и валютой В (юань) и между валютой В (юань) и валютой С (доллар).