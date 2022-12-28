Тренды загородного инвестирования

С точки зрения инвестиционной привлекательности рынок недвижимости в Санкт-Петербурге давно уже перенасыщен предложениями, в то же время загородное направление становится одним из наиболее перспективных и активно развивающихся сегментов.

Что способствует выгодному инвестированию в «загородку»?

Эксперты наблюдают стабильный рост спроса на объекты «за чертой города». Все больше застройщиков изучают регион и ищут пригодные территории, которые подходят не только для жизни, но и для привлечения инвестиций.

Загородный дом и земля – это надежный актив, цены на который, как показывает статистика, растут даже в период экономических кризисов. Хороший загородный дом или участок в удачном месте будет иметь высокую ликвидность, не меньше, чем у квартиры в центре города.

Существует несколько путей, чтобы зарабатывать:

Первый способ – модное направление – ленд-девелопмент . Вы покупаете участок на старте продаж будущего коттеджного поселка, стоимость земли возрастает по завершении каждого этапа строительных работ: прокладка коммуникаций, асфальтирование дорог, возведение объектов внутренней инфраструктуры, облагораживание территории и так далее. Через полгода-год можно перепродать участок с выгодой до 70%.

Второй способ – это инвестирование в туристические объекты Ленобласти, что сейчас чрезвычайно популярно для отдыха, учитывая фактор закрытия границ и высокий интерес к загородному туризму.

Спрос постоянно растет как на покупку домов, так и на отдых загородом в комфортабельных турбазах. По данным на декабрь 2022 года длительность аренды коттеджа или номера увеличилась с 5 до 10 ночей, а доля заявок на продолжительный отдых выросла с 10% до 35%. Стандартный отпуск длится от 5 до 14 календарных дней, соответственно, бронь базы отдыха в области или соседнем регионе оформляется на это время.

Авиасообщение и железнодорожные билеты в южные города сильно подорожали, потому семейные поездки на автомобиле сейчас как никогда в тренде. При этом тратить много времени на дорогу не имеет смысла, располагая живописными местами относительно недалеко – это 50-100 км от Петербурга практически в любую сторону.

Запустить проект собственной мини-базы отдыха на своем участке за 3 месяца — это с модульными домами вполне реально. Если вы уже являетесь собственником турбазы и хотите увеличить свою прибыль, то можете расширить номерной фонд с помощью подобных конструкций.

Тратить время на обслуживание и поиск гостей желания нет, тогда воспользуйтесь полностью готовым решением для пассивного заработка – база отдыха «О`Пушка» .

Такой вариант подойдет тем, кто не готов самостоятельно заниматься просчетом бизнес-модели, продумыванием концепции, наполнением (баня, купель и т.д.) и управлением объекта. Для последнего, например, вам предложат заключить дополнительное соглашение с Управляющей компанией, которая возьмет на себя все хлопоты, от бухгалтерии до прачечной.

Дом и земельный участок по основному договору переходит в собственность инвестора, кроме того, там же прописано условие минимальной и гарантированной доходности — 15% годовых.

Не каждый способен приобрести полноценную дачу с участком, но за комфортным, интересным, эстетически приятным отдыхом люди будут приезжать к вам.