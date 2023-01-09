ЦБ раскрыл платежный баланс РФ

Экспорт 3 квартал: 152 млрд долларов против 146 млрд годом ранее, +4,1%.

Импорт 3 квартал: 86 млрд против 99 млрд годом ранее, -13%.

Прямые инвестиции за 9 месяцев 11 млрд, +2,6%.

Портфельные инвестиции за 9 месяцев 11,3 млрд, -34,2%.

Первые два квартала 2022 года объемы экспорта были на своих рекордных значениях, что в условиях ограничения движения капитала поддерживало рубль. Однако, начиная с третьего квартала объемы начали снижаться, что в совокупности с восстановлением импорта и возобновлением оттока капитала начало давить на рубль и привело к его ослаблению.

Нельзя сказать, что дальше ситуация будет лучше. Цены на основные сырьевые товары (нефть, газ) продолжают снижаться, а импорту есть еще куда расти, поэтому сильный рубль в 2023 году кажется оптимистичной перспективой. В дополнении к этому EuroClear и co. начали размораживаться российские активы, что может привести к новой волне оттока капитала и ослаблению рубля.