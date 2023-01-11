«Народный портфель»  — итоги 2022 года

Московская биржа подвела итоги торгов за 2022 год. Частные инвесторы в прошлом году вложили 243,5 млрд руб., что на 54,23% ниже показателей 2021 года (532 млрд руб.).

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции «Газпрома» (25%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,6% и 6,5% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (11,5%), «Норникеля» (10,1%), Яндекса (5,2%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,3%), «Роснефти» (5,3%), НОВАТЭКа (4,5%) и МТС (4%).

В сравнении с «Народным портфелем» 2021 года, в прошлом году частные инвесторы сократили свои позиции в «Газпроме» (32,2%) и увеличили доли акций Сбербанка (16,8%) и «Лукойла» (8,6%). Также в прошлом году на замену ВТБ (5,4%), ММК (4,5%), НЛМК (4,4%) и «Северстали» (4,1%) пришли «Роснефть», «Новатэк», Яндекс и МТС.

«Народный портфель» в 2022 году показал результат -45,23%, что хуже результатов индекса Московской биржи, который за год снизился на 43,12%.

«Народный портфель» составляется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи.