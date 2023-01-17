Национальное бюро статистики Китая сообщило о замедлении темпов роста ВВП Китая до 3% по итогам 2022 года

В 2021 году рост составил 8,1%, что отчасти обусловлено восстановлением экономики после пандемии коронавируса. Несмотря на то, что Китай избрал свой путь борьбы с вирусом и не отказывался полностью от политики карантина и частичной изоляции, в 2021 году за счет оживления мировой экономики и отказа от антиковидных мер в большинстве стран мира экономика испытала некоторое облегчение.

В 2022, как можно видеть, ситуация ухудшилась. Последние попытки китайских властей контролировать ситуацию привели как к недовольству жителей и протестам против проводимы мер, так и к рекордному, если не считать пиковый для пандемии 2020 год, снижению темпов роста ВВП за последние десятилетия.

Интересно, что прогноз по темпу роста ВВП до последнего момента находился на уровне 5,5%, что существенно выше фактического значения. Можно предположить, что сильнее всего «провели» темпы роста последнего квартала, с чем и связано такое сильное расхождение между планом и фактом.

К слову, темпы роста номинально крупнейшей экономики мира – США – ожидаются по оценке аналитиков Goldman Sachs на уровне 1,6%, что с учетом более высокой инфляции (6,5% в декабре против 1,8 в Китае) лишь увеличивает отрыв США от Китая в рейтинге крупнейших (по номиналу) экономик мира.

При сохранении общего, начавшегося более 10 лет назад тренда на снижение темпов роста ВВП Китая, мы можем так и не увидеть в ближайшие десятилетия смены лидера в рейтинге крупнейших экономик мира. Недавно появились данные, что по итогам 2022 года в Китае впервые за более чем пол века сократилось население. Если такой тренд продолжится, а на это указывают многие эксперты и аналитики, это станет дополнительным фактором, оказывающим давление на темпы роста ВВП.