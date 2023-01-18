Федеральная таможенная служба России назвала Китай главным торговым партнером по итогам 2022 года.

В целом это достаточно предсказуемо, поскольку и раньше Китай являлся главным торговым партнером. Тем не менее, рост торгового оборота достаточно существенный, на 28%.

Поскольку российская таможня с начала прошлого года не публикует данные по экспорту и импорту, проверять данные можно только через зеркальную статистику торговых партнеров.

Так, за январь–ноябрь 2022 года по данным таможенной службы Китая торговый оборот составил 172,4 млрд долларов США (в прошлом году 130,6 млрд за тот же период). Учитывая, что за ноябрь оборот составил 18 млрд долларов, можно оценить, что за весь год будет примерно 190 млрд долларов, как и заявила ФТС России.

Экспорт России (импорт Китая) за период с января по ноябрь составил 105 млрд долларов. Импорт России (экспорт Китая) — 67,3 млрд долларов.

Поставки нефти, как основного экспортного товара, выросли за 11 месяцев 2022 года до 54,5 млрд долларов с 36,3 млрд по итогам 11 месяцев 2021 года (+50%).