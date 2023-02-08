«Народный портфель» в январе 2023 года

Московская биржа подвела итоги торгов за январь 2023 года. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 80,4%.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (26,6% и 7,1% соответственно), акции «Газпрома» (22,5%), «ЛУКОЙЛа» (10,4%), «Норникеля» (9,6%), Яндекса (5,4%), «Роснефти» (5,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,1%), акции «НОВАТЭКа» (4,2%) и МТС (3,8%).

Акции Сбербанка сместили с первой строчки лидировавшие на протяжении всего прошлого года акции «Газпрома», доля которого стала постепенно снижаться с октября. Сбербанк показал хорошие финансовые результаты после возобновления публикации отчетности и появилась надежда на возврат дивидендных выплат. Интерес инвесторов к «Газпрому» угасает после разовой акции по выплате щедрых дивидендов. Повторения такой выплаты в ближайшем будущем ожидать не стоит — на компанию давят снижение поставок, рост налогов и капитальных затрат.

В январе акции Сбербанка и Яндекса показали рост на 12%, что позволило «Народному портфелю» завершить месяц +3,72%, что оказалось выше результатов индекса Московской биржи, который за месяц вырос на 3,32%.

«Народный портфель» составляется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи.