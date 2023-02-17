События предстоящей недели (20 — 26 февраля 2022 года)
17 Февраля 2023
2017-godu.ru
Собрание акционеров проведет «Инград».
Вторник, 21 февраля
Акционеры ПАО «Инград» на внеочередном собрании утвердят ряд внутренних документов общества и одобрит сделки, в которых компания имеет заинтересованность.
Среда, 22 февраля
Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 21 марта, закроет ПАО «ФСК-Россети». На повестке дня переизбрание совета директоров.
Воскресенье, 26 февраля
Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 22 марта, закроет ТГК-14. Акционеры компании одобрят ряд сделок.