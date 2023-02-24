События предстоящей недели (27 февраля — 5 марта 2022 года)

Понедельник, 27 февраля

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 22 марта, закроет ОАК. На повестке дня одобрение ряда сделок.

РКК «Энергия» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 24 марта. Акционеры внесут в устав компании изменения, связанные с уставным капиталом.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, которое состоится 10 апреля, составит ПАО «Сегежа Групп». На повестке дня переизбрание совета директоров.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 12 апреля, закроет ПАО «Нижнекамскнефтехим». Акционеры переизберут совет директоров.

Вторник, 28 февраля

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, которое состоится 10 апреля, составит ПАО «Южный Кузбасс». На повестке дня одобрение сделки.

Среда, 1 марта

Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет ПАО «Фосагро».

Пятница, 3 марта

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, которое состоится 10 апреля, составит МКПАО «РУСАЛ».

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 12 апреля, закроет ПАО «ОМЗ». Акционеры переизберут совет директоров.