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События предстоящей недели (6 — 12 марта 2022 года)

3 Марта 2023

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2017-godu.ru

Собрание акционеров проведет ПАО «ЭсЭфАй».

Понедельник, 6 марта

ПАО «КМЗ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 31 марта. На повестке дня одобрение ряда сделок.

Четверг, 9 марта

Акционеры ПАО «ЭсЭфАй» на внеочередном собрании утвердят новую редакцию устава общества.

Пятница, 10 марта

ПАО «ОРГ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 4 мая. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Теги: новости