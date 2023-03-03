События предстоящей недели (6 — 12 марта 2022 года)
3 Марта 2023
2017-godu.ru
Собрание акционеров проведет ПАО «ЭсЭфАй».
Понедельник, 6 марта
ПАО «КМЗ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 31 марта. На повестке дня одобрение ряда сделок.
Четверг, 9 марта
Акционеры ПАО «ЭсЭфАй» на внеочередном собрании утвердят новую редакцию устава общества.
Пятница, 10 марта
ПАО «ОРГ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 4 мая. На повестке дня переизбрание совета директоров.