События предстоящей недели (6 — 12 марта 2022 года)

Собрание акционеров проведет ПАО «ЭсЭфАй».

Понедельник, 6 марта

ПАО «КМЗ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 31 марта. На повестке дня одобрение ряда сделок.

Четверг, 9 марта

Акционеры ПАО «ЭсЭфАй» на внеочередном собрании утвердят новую редакцию устава общества.

Пятница, 10 марта

ПАО «ОРГ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 4 мая. На повестке дня переизбрание совета директоров.