«Народный портфель» в феврале 2023 года

Московская биржа подвела итоги торгов за февраль 2023 года. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями увеличилась до 81,1%.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28% и 7,5% соответственно), акции «Газпрома» (21,9%), «ЛУКОЙЛа» (10,2%), «Норникеля» (9,0%), «Роснефти» (5,4%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (4,9%), акции Яндекса (4,8%), «НОВАТЭКа» (4,4%) и «Северстали» (4,0%).

Инвесторы по-прежнему доверяют Сбербанку, который демонстрирует сильные финансовые результаты и планирует порадовать дивидендами. В ТОП-10 самых популярных акций среди частных инвесторов ворвались акции Северстали, которые вытеснили МТС.

В феврале акции Сбербанка выросли более чем на 7%, а акции «Северстали» прибавили почти 14%. В итоге «Народный портфель» за февраль показал результат в +3,12%, что оказалось выше результатов индекса Московской биржи, который за месяц вырос на 1,24%.Благодаря высокой доле Сбербанка и его бурному росту в последние несколько месяцев «Народный портфель» обгоняет индекс Московской биржи.

«Народный портфель» составляется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи.